POL-FR: Freiburg: Passant bei Wiwilíbrücke überfallen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein Passant ist am 25.01.2025 gegen 0.40 Uhr im Bereich der Wiwilíbrücke in Freiburg von zwei männlichen Personen überfallen und bestohlen worden. Der Geschädigte, der in Begleitung einer weiteren Person unterwegs war, wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Stühlinger Kirchplatz. Die kurz nach der Tat verständigte Polizei konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Gegen sie wird nun ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

