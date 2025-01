Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfall beim Überqueren der Kreuzung - eine Leichtverletzte und Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 28.01.2025, gegen 17:40 Uhr, hat ein Autofahrer an der Bechtersbohler Kreuzung in Lauchringen die Vorfahrt missachtet und einen Unfall versursacht. Der 59jährige Autofahrer fuhr auf der Landstraße von Bechtersbohl kommend an die Kreuzung zur B 34 heran. Beim Queren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit der bevorrechtigten 28jährigen Pkw-Lenkerin, welche sich ordnungsgemäß auf der B 34 in Richtung Erzingen befand. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten geborgen werden. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr waren im Einsatz. Eine kurzzeitige Sperrung der Straße war erforderlich. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 18000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell