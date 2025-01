POL-FR: Schönau: Fasnachtsmaske an Veranstaltung entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 10.20 Uhr, befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße 532 von Frankreich kommend und wollte an der Autobahnanschlussstelle Weil am Rhein nach links auf die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, ...

mehr