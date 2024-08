Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad vor Freibad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitag, den 26.07.2024, fuhr ein 11-Jähriger mit seinem silbernen Fahrrad der Marke Gary Fisher ins Freibad in der Straße "In der Au". Das Rad stellte er gegen 16:30 Uhr unverschlossen an den Fahrradständern unweit des Eingangs ab. Als der Junge gut zwei Stunden später gegen 18:30 Uhr das Bad verließ, musste er feststellen, dass sein Rad verschwunden war. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.

