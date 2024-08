Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alkohol aus Supermarkt entwendet, Widerstand geleistet und Polizisten leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend um 20:50 Uhr steckten zwei Männer in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße mehrere Alkoholflaschen im Wert von circa 105 Euro in einen Rucksack ein. Der 31-Jährige setzte sich den Rucksack auf und lief mit seinem 43-jährigen Begleiter zum Kassenbereich. Während der 43-Jährige fadenscheinig eine Wasserflasche bezahlte, wollte der andere den Einkaufladen mit dem Diebesgut verlassen.

Beide Täter wurden jedoch zuvor unabhängig voneinander von einem Ladendetektiv und einem Polizeibeamten, der sich privat dort befand, bei ihrer Tat beobachtet. Auch konnten beide feststellen, dass der Rucksackträger ein Messer in seiner Hosentasche mit sich führte. Nach Passieren des Kassenbereichs wurde der 31-Jährige von beiden aufgefordert, stehen zu bleiben. Nachdem sich der Polizeibeamte als Polizist erkennbar gab, versuchte der 31-Jährige, die Flucht in Richtung Lindenstraße zu ergreifen. Im Bereich Mannheimer Straße/ Lindenstraße stellte der Polizeibeamte den Flüchtigen und nahm ihn vorläufig fest. Hierbei leistete der 31-Jährige Widerstand und versuchte sich vergebens aus seiner Fixierung am Boden zu lösen. Der Polizeibeamte konnte zudem glücklicherweise das in der Hosentasche befindliche Messer rechtzeitig aus seinem Zugriffsbereich entfernen. Während der Polizeibeamte auf die alarmierten Polizeikräfte wartete, schlossen der Ladendetektiv und der 43-Jährige auf. Der 43-Jährige zeigte sich aggressiv und versuchte noch verbal auf den Polizeibeamten sowie die anschließend eintreffenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einzuwirken. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen und für weitere strafprozessuale Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Hiernach wurden sie wieder entlassen.

Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde bei dem 31-Jährigen über 1,8 Promille festgestellt, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Durch die Widerstandshandlung wurde der Polizeibeamte leicht verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell