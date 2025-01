Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Abbiegeunfall auf Bundesstraße - ein Leichtverletzter - zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 10.20 Uhr, befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße 532 von Frankreich kommend und wollte an der Autobahnanschlussstelle Weil am Rhein nach links auf die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 41-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in das Unispital nach Basel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

