POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fußboden im Schulzentrum beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Montag, 27.01.2025, gegen 08.15 Uhr, ereignete sich an der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrer eines hellen Kleinwagens fuhr an der Anschlussstelle auf die Autobahn A 98 in Richtung Weil am Rhein auf und habe unmittelbar vor einem 25-jährigen Fahrer eines Toyotas von dem Beschleunigungsstreifen auf den ...

