Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall beim Auffahren auf die Autobahn - Verursacher fährt weiter

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.01.2025, gegen 08.15 Uhr, ereignete sich an der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrer eines hellen Kleinwagens fuhr an der Anschlussstelle auf die Autobahn A 98 in Richtung Weil am Rhein auf und habe unmittelbar vor einem 25-jährigen Fahrer eines Toyotas von dem Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen der Autobahn gewechselt. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 25-Jährigen wurde nach links an die Schutzplanke abgewiesen. Der unbekannte Fahrer des hellen Kleinwagens hielt einige 100 Meter danach auf dem Standstreifen an. Nach einer kurzen Zeit fuhr der Unbekannte dann jedoch weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw des 25-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche ergänzende Hinweise zu dem Unfallhergang und dem flüchtigen hellen Kleinwagen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell