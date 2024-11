LPI-SLF: Unfallflucht in der Nacht

Neustadt an der Orla (ots) - Am Freitagvormittag fand eine größer angelegte Kotrolle vom Zweirädern im Bereich einer Schuleinrichtung in Neustadt an der Orla statt. Mehrere Polizeikräfte kontrollierten im Beisein eines TÜV-Mitarbeiters insgesamt 24 Zweiräder, nachdem es in den zurückliegenden Tagen Hinweise auf mögliche Manipulationen an den Mopeds gegeben hatte. 24 Krafträder wurden untersucht. Allein bei 10 ...

mehr