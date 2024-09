Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Diebstahl, Schrottcontainer aufgebrochen, Dachziegel auf Straße geworfen und Beamten verletzt

Crailsheim: Entwenden von Steuergeräten an Pkw

Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 7:45 Uhr wurde durch Unbekannte mehrere Steuergeräte eines Totenwinkelassistents an einem Pkw der Marke Volvo entwendet. Das geparkte Fahrzeug befand sich bei einem Autohändler in Crailsheim in der Straße zur Flügelau. Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Wolpertshausen: Schrottcontainer aufgebrochen

In der Frankenstraße wurde am Samstag gegen 5 Uhr ein Schrottcontainer einer Firma aufgebrochen. Die unbekannte Täterschaft entfernte sich daraufhin mit einem weißen Transporter. Die bisherigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ.

Vellberg: Unfall Kraftrad alleinbeteiligt

Ein 16-jähriger Kraftrad-Fahrer kam am Samstag gegen 18:30 Uhr alleinbeteiligt auf der K2665 zwischen Grossaltdorf und Steinehaig von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der 16-Jährige leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer stürzt nachdem er Platz machte

Am Freitag gegen 14:45 Uhr befuhr ein Pkw eine Verbindungsbrücke vom Heidweg in Richtung Hartäcker, als ihm ein 59-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam. Dieser wollte zur Seite um auszuweichen und fuhr dabei zu weit nach rechts, rutschte mit dem Reifen aus und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der 59-jährige leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gaildorf: Zusammenstoß durch Abbiegefehler

Auf der B298 von Unterrot in Richtung Gschwend kam es am Freitag gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger BMW-Fahrer machte einen Fehler, als er nach links abbiegen wollte und übersah hierbei einen 23-jährigen Kraftradfahrer, welcher angesetzt hatte zum Überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich der 23-Jährige leicht verletzte.

Schwäbisch Hall: Außenspiegel beschädigt

In einem Zeitraum zwischen Samstag 19:30 Uhr und Sonntag 8:00 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines Pkw der Marke VW im Schönbergweg beschädigt. Ein unbekannter Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit und verursachte einen Sachschaden von 600 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Braunsbach: Pkw gegen Betonleitwand

Eine VW-Fahrerin kam am Freitagnachmittag auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn gegen 15:40 Uhr alleinbeteiligt ins Schleudern, touchiert eine Betonleitwand, lenkte dagegen und fuhr anschließend gegen eine Leitplanke. Durch den Verkehrsunfall kam es zu einem Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Dachziegel auf Straße geworfen und Beamten verletzt

In der Samstagnacht um 3 Uhr wurden die Feuerwehr, das DRK und die Polizei in die Schillerstraße gerufen, da sich dort ein 24-Jähriger auf dem Dach eines Hauses befand und von dort aus Dachziegel auf die Straße warf. Den polizeilichen Aufforderungen folgte er und kehrte in das Hausinnere zurück. An dem Dach und Fenstern entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 24-jährige in eine Fachklinik verbracht. Während der Fahrt biss der Beschuldigte einen der Beamten und trat Beide mit den Füßen. Einer der beiden Beamten musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

