POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Gebäudebrand, Körperverletzungen, Feuerwehreinsätze und herrenloses Dixiklo

Fellbach: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstag und Sonntag einen in der Ringstraße am Fahrbahnrand geparkten Seat, indem er den Lack des Fahrzeugs zerkratzte. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Fellbach: Unfallflucht

Etwa 2000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagvormittag 09 Uhr und Sonntagvormittag 10 Uhr an einem geparkten Renault in der Hegnacher Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts. Vermutlich stieß er beim Ausparken gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 00 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Theodor-Heuss-Straße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer die B14 und wollte auf die L1115 in Richtung Aspach einbiegen. Hierbei verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach links gegen die Leitplanke. Hierbei wurde der 28-Jährige leicht verletzt, er kam im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Althütte: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 16-jähriger Motorradfahrer war am Freitagabend gegen 21:40 Uhr auf der L1120 in Richtung Kaisersbach unterwegs und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam es zum Unfall, wobei der 16-Jährige und sein 16-jähriger Sozius leicht verletzt wurden.

Auenwald: Brand eines Wohnhauses

Am Samstagmorgen gegen 06:20 Uhr kam es im Trailhof aus bislang unbekannter Ursache zum Brand im Keller eines Wohnhauses. Eine dortige Gasheizung fing Feuer, welches sich auf den Heizungsraum ausbreitete. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Backnang: Nach Streitigkeiten mit Messer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 05:15 Uhr an einer Brücke in der Grabenstraße zu einem Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 35-Jährigen. Der 20-jährige Mann hatte den 35-Jährigen zuvor verfolgt und provoziert. Aus dem Streit entwickelte sich ein Handgemenge, indem der 20-Jährige zunächst mit Bierflaschen nach seinem Gegenüber warf. Anschließend verletzte er den 35-Jährigen leicht mit einem Messer und flüchtete. Die Polizei konnte den aggressiven, 20-jährigen Mann kurz darauf im Bereich der Marktstraße antreffen und in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Remshalden: Unfallflucht - geparkten PKW gestreift

Am Freitag, 30.08.2024 befuhr ein Autofahrer 10:00 Uhr die Beutelsbacher Straße in Remshalden und beschädigte beim Vorbeifahren einen dort geparkten Opel. Der Autofahrer hinterließ nur eine Visitenkarte am beschädigten Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EURO. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Streit in Bar

Am frühen Sonntagmorgen kam es zwischen einem 23-jährigen und einem 40-jährigen Besucher einer Bar in der Düsseldorfer Straße in Waiblingen zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei musste die Streithähne trennen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Waiblingen: Feuerschale sorgt für Aufregung

Ein besorgter Anwohner stellte am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr Rauch in der Oppenländerstraße fest und informierte vorsorglich die Polizei. Durch die Streife konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Rauch entstand durch das Löschen einer Feuerschale.

Waiblingen: Bus beschädigt PKW beim Vorbeifahren

Am Freitagnachmittag gegen 16:10 Uhr beschädigte ein Omnibus beim Vorbeifahren einen in der Alten Winnender Steige geparkten PKW Mercedes. Es entstand insgesamt ein Schaden von 4000 EURO

Waiblingen: Seniorin missachtet Vorfahrt

Eine 77-jährige Seniorin missachtete am Freitag gegen 10:05 Uhr in der Einmündung Gewerbestraße und Eisentalstraße mit ihrem Opel die Vorfahrt eines 50-jährigen Citroenfahrers. Es kam zu einem Sachschaden von insgesamt 11000 Euro.

Winnenden: Unfallflucht - PKW beim Einparken beschädigt

Am Freitag, 31.08.2024 beschädigte ein unbekannter PKW-Lenker den ordnungsgemäß in der Straße Steinhäusle geparkten Citroen mutmaßlich beim Einparken in eine Parklücke und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195 6940 zu melden.

Winnenden: Dixi-Klo auf Straße

Am Sonntagmorgen wurde gegen 07:00 Uhr gemeldet, dass ein Dixi-Klo in der Forststraße in Schelmenholz auf der Fahrbahn liegen würde. Durch die Streife konnte die Toilette zur Seite geschoben und dadurch die Fahrbahn wieder freigeräumt werden.

Winnenden: Brandalarm durch Wespen

Am Samstagmittag löste gegen 12:35 Uhr die Brandmeldeanlange im Alten Rathaus in der Fußgängerzone in Winnenden aus. Es stellte sich heraus, dass für die Wespenabwehr Kaffeesatz am Fenster angezündet wurde, wodurch der Feueralarm ausgelöst wurde.

