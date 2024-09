Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Vermisste Person

Seit dem späten Samstagabend (31.08.2024) wird eine 92-jährige Frau aus der Oberen Zeiselbergstraße vermisst. Sie hat ihre Wohnung am Samstag irgendwann nach 13 Uhr zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Da aufgrund der bestehenden Witterung eine Gesundheitsgefahr für die Frau nicht ausgeschlossen werden kann, wurden die Suchmaßnahmen am Sonntagvormittag fortgesetzt. Zur Suche nach der vermissten Frau waren ein Personenspürhund des Polizeipräsidiums Einsatz sowie ein Hubschrauber eingesetzt. Die Suchmaßnahmen werden aktuell mit Flächensuchhunden der Malteser Rettungsstaffel, die derzeit mit 16 Einsatzkräften und 10 Suchhunden im Einsatz sind, fortgeführt.

Die vermisste Frau ist etwa 150 cm groß und geht in leicht gebeugter Haltung. Sie hat halblange, helle Haare und eine schlanke Figur. Zur aktuellen Bekleidung der Frau liegen keine Angaben vor.

Das Bild der gesuchten Person ist mit beigefügtem Link einzusehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-gmuend-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell