Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Langenburg, L 1042: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 11 Uhr befuhr ein 45-Jähriger die Landesstraße 1042 mit seinem Motorrad Suzuki von Langenburg-Nesselbach in Richtung Künzelsau-Laßbach. Etwa auf halber Strecke überholte der 45-Jährige ein anderes Fahrzeug und geriet, nachdem der Überholvorgang abgeschlossen war, aus Unachtsamkeit zu weit nach links. Das Motorrad geriet in den Seitenstreifen und der 45-Jährige stürzte. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Alkoholisiert Baustellenabschrankung beschädigt

Am Samstag gegen 22:25 Uhr befuhr ein 41-Jähriger die Stuttgarter Straße in Richtung Michelfeld mit seinem PKW Ford. Kurz vor dem Baustellenbereich nach dem "Scharfen Eck" überholte er ein anderes Auto, das sich bereits auf der linken Fahrspur eingeordnet hatte, über die rechte Fahrspur. Nach dem verbotenen Rechtsüberholen scherte der 41-Jährige so knapp vor dem überholten PKW Kia ein, dass dessen 26-jähriger Fahrer eine Vollbremsung machen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Kurz nach diesem Vorfall kam der 41-Jährige mit seinem Auto zu weit nach rechts und stieß gegen eine Warnbake der Baustellenabschrankung. Ohne Anzuhalten setzte der Mann die Fahrt fort und konnte kurze Zeit später zuhause angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell