Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit tödlichem Ausgang

K107-Weitisberga-Heberndorf (ots)

Am Freitagvormittag verstarb ein Mann im Zusammenhang mit einem Unfall auf der Kreisstraße 107. Der 71-Jährige war auf der Strecke von Heberndorf kommend in Richtung Weitisberga unterwegs. Zeugenaussagen zufolge geriet der Fahrer dann aus unklarer Ursache und mit verhältnismäßig geringer Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem Baum. Mehrere Verkehrsteilnehmer versuchten den Fahrer noch bis zum Eintreffen des Notarztes zu reanimieren- tragischerweise verstarb der 71-Jährige jedoch. In Anbetracht der Umstände führten möglicherweise gesundheitliche Beschwerden zu dem Unfall- die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

