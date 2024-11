Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht- Verursacher kann ermittelt werden und steht unter Alkoholeinfluss

B90/ Leutenberg- Hockeroda (ots)

Ein 55-Jähriger verursachte gestern Nachmittag einen Unfall auf der Bundesstraße 90 und flüchtete anschließend vom Unfallort. Kurz nach 15 Uhr fuhren ein nunmehr bekannter BMW-Fahrer sowie ein LKW die B90 zwischen Leutenberg und Hockeroda entlang. Während eines Überholmanövers scherte der spätere Beschuldigte aufgrund entgegenkommenden Verkehrs sehr knapp vor dem LKW ein und stieß mit diesem zusammen. Jedoch entfernte der Unfallverursacher sich zunächst in Richtung Hockeroda. Aufgrund von Angaben zum Kennzeichen sowie Fahrzeug des Verursachers suchten Polizeibeamte die Wohnanschrift des Halters in Saalfeld auf. Neben stimmigen Unfallspuren am Fahrzeug trafen sie auch auf den vermeintlichen, 55-jährigen Fahrer. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille, sodass im Krankenhaus eine doppelte Blutprobenentnahme (aufgrund des zeitlichen Verzugs sowie behauptetem "Nachtrunk") durchgeführt wurde. Der unfallverursachende PKW wies Beschädigungen am Außenspiegel sowie dem Heck auf, der LKW wurde an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Den vermeintlichen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

