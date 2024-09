Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Waldbreitbach (ots)

Am Montag ereignete sich im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Nach jetzigem Ermittlungsstand beschädigte ein LKW-Fahrer beim Rangieren ein an der Hauswand befestigtes Werbeschild des Restaurants Uludag. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell