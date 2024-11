Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überholmanöver mit Folgen

Ziegenrück (ots)

Am 07.11.2024 gegen 13:00 Uhr befuhren zwei Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla die L1102 zwischen Wernburg und Ziegenrück mit einem zivilen Dienst-Kfz. Eine 60- jährige VW Fahrerin fuhr hinter den Beamten über einen längeren Zeitraum mit zu geringem Abstand. An einer geeigneten Stelle setzte die Frau dann zum Überholen an, um auf gleicher Höhe dem Fahrer des Dienst-Kfz den Mittelfinger zu zeigen und um in der Folge natürlich schneller vorwärts zu kommen. Die Beamten stoppten die Frau, wiesen sie über die Gefahren beim Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit sowie der Unterschreitung des nöigen Sicherheitsabstands hin und eröffneten ihr, dass ein Strafverfahren wegen Beleidigung im Straßenverkehr eingeleitet wird. Als Grund der Beleidigung nannte die VW Fahrerin, dass ihr der Fahrstil missfiel.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell