Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Groß angelegte Kontrolle von Zweirädern

Neustadt an der Orla (ots)

Am Freitagvormittag fand eine größer angelegte Kotrolle vom Zweirädern im Bereich einer Schuleinrichtung in Neustadt an der Orla statt. Mehrere Polizeikräfte kontrollierten im Beisein eines TÜV-Mitarbeiters insgesamt 24 Zweiräder, nachdem es in den zurückliegenden Tagen Hinweise auf mögliche Manipulationen an den Mopeds gegeben hatte. 24 Krafträder wurden untersucht. Allein bei 10 Mopeds kam es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, da u.a. nicht hinnehmbare Veränderungen an Auspuff, Halogenscheinwerfern und Vergasern vorgenommen worden. In 12 Fällen wurden Mängelscheine ausgestellt, um festgestellte Mängel in einem angegebenen Zeitraum beseitigen zu lassen. Es wurden entsprechend mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

