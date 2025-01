Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Unbekannte brechen in Büroräumlichkeiten ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte sind vermutlich zwischen dem 24.01.2025 und dem 25.01.2025 in Büroräumlichkeiten in der Auwaldstraße in Freiburg-Landwasser eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter in die im Erdgeschoss des Zentrums Landwasser gelegenen Räume, indem sie eine Eingangstür aufhebelten.

Im Inneren des Gebäudes wurden offenbar mehrere Räume durchwühlt, zudem versuchten die Täter, einen Tresor zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Ersten Einschätzungen zufolge wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden, der sich schätzungsweise im mittleren vierstelligen Bereich bewegt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell