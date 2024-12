Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 33-Jährige Beifahrerin leicht verletzt

Zetel (ots)

Am Dienstag beabsichtigte eine 26-Jährige aus Zetel mit ihrem PKW Marke Ford gegen 18:20 Uhr in der Wehdestraße nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW Marke Mercedes eines 44-Jährigen aus Wiesmoor. Bei dem Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen starke Beschädigungen.

Eine Beifahrerin in dem PKW Mercedes erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell