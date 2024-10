LPI-G: Erneute Sachbeschädigung eines Kraftfahrzeuges

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 29.10.2024 wurde eine Sachbeschädigung in der Johann-Christian-Kluge-Straße bei der Polizei angezeigt. Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 28.10.2024, 19:30 Uhr bis 29.10.2024, 07:00 Uhr zwei an einem Bauzaun angebrachte Planen angezündet und somit Sachschaden verursacht. Die Altenburger Polizei ermittelt nun dazu und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447/4710 entgegen (Bezugsnummer 0279783/2024). Rückfragen bitte an: ...

