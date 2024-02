Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Vereinsheim einer Kirmesgruppe

Gevelsberg (ots)

Im Tatzeitraum vom Freitag den 02.02.2024, gegen 00.00 Uhr bis zum Freitag 09.02.2024, gegen 12.05 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter Zugang zu einer Krimesgruppe in der Straße In den Weiden, in Gevelsberg. Die Täter drangen durch Aufhebeln der Tür in das dortige Vereinsheim. Weiterhin verschaffen sie sich gewaltvoll Zugang zu zwei Containern, in welchen Requisiten und Materialien gelagert werden. Anschließend verließen die Täter die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zur Tatbeute kann derzeit noch nichts gesagt werden. Täterhinweise liegen ebenfalls noch nicht vor.

