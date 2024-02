POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hattingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hattingen wurde eine Person schwerverletzt und drei leicht. Am 08.02.2024 gegen 17:15 Uhr befuhr ein ein 22-jähriger Hattinger mit seinem VW die Straße "Zum Ludwigstal" in Fahrtrichtung "Am Büchsenschütz". Dort beabsichtige er, an der Kreuzung nach links in die "Blankensteiner Straße" abzubiegen. Die 23-jährige ...

