POL-WHV: Betrüger geben sich erneut als Mitarbeiter der Hilfsorganisation Malteser aus - Hinweise an die Polizei

Jever (ots) - Am 16.12.2024 erhielt die Polizei gegen 10:20 Uhr Kenntnis von einem Unfall auf der B 210 in Höhe Jever, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und die Berme erheblich beschädigt habe soll. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei leitet ein Strafverfahren ein und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: Zeugen, die ...

