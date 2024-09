Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit falschem Hundert-Euro-Schein bezahlt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (18.09.2024) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der mit Falschgeld bezahlt haben soll. Der 19-Jährige wollte gegen 18.00 Uhr in einem Etablissement an der Straße Bebenhäuser Hof die Dienstleistungen einer 20 Jahre alten Frau in Anspruch nehmen. Im Voraus soll er sie hierfür mit einem falschen Hundert-Euro-Schein bezahlt haben. Die 20-Jährige entdeckte die Fälschung und alarmierte das Sicherheitspersonal. Der 45-jährige Sicherheitsmitarbeiter übergab den Tatverdächtigen an Polizeibeamte. Der 19-Jährige führte noch vier weitere falsche Hundert-Euro-Scheine mit sich. Der Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Donnerstags (19.09.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den 19-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

