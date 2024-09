Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 50 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Hallstraße/Pragstraße am Donnerstagabend (19.09.2024) schwere Verletzungen zugezogen. Eine 52 Jahre alte Frau war kurz vor 18.00 Uhr in der Hallstraße unterwegs und wollte an der Pragstraße nach rechts abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Pedelec-Fahrer zusammen, der verbotenerweise auf dem Gehweg Richtung Rosensteinbrücke unterwegs war. Beim Sturz zog sich der Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell