POL-S: Zusammenstoß mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Fahrer ist am Freitag (20.09.2024) mit dem Fahrer eines E-Scooters in der Nürnberger Straße zusammengestoßen. Der Unbekannte war gegen 02.15 Uhr in der Beuthener Straße in Richtung Nürnberger Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem 27 Jahre alten E-Scooter-Fahrer zusammenstieß. Der 27-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Anschließend fuhr der Fahrer in unbekannte Richtung davon, ohne sich um die Schadensregulierung und den Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

