Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Einsatzfahrzeug zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (19.09.2024) auf dem Gebhard-Müller-Platz ist ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Ein 24 Jahre alter Polizeibeamter war im Streifenfahrzeug gegen 18.00 Uhr mit eingeschalteten Sondersignalen im Wagenburgtunnel in Richtung Gebhard-Müller-Platz unterwegs. Nachdem er langsam in die Kreuzung eingefahren war, stieß er mit dem von links kommenden Mercedes eines 33-Jährigen zusammen, der bei grünem Licht in die Kreuzung eingefahren war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell