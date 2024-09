Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (19.09.2024) in der Brückenstraße hat sich eine 18 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen. Ein bislang unbekannter Fahrer war gegen 22.05 Uhr in der Haldenstraße mit einem schwarzen Sportwagen unterwegs, als er auf Höhe der Brückenstraße offenbar das Rotlicht missachtete und mit der 18-jährigen Fußgängerin, die die Fußgängerfurt überquerte, zusammenstieß. Dabei zog sich die 18-Jährige leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer fuhr, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, in unbekannte Richtung weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

