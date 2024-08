Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach schwerem Diebstahl von Metall aus Firmengebäude

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 05:30 Uhr Zutritt in ein Firmengebäude an der Lanterstraße.

Die Täter gelangten durch das Aufbiegen einer Wellblechwand und das Herausreißen der dahinter befindlichen Dämmung in das Gebäude. Sie entwendeten im Weiteren mehrere Körbe mit Nickelkugeln mit einem Gewicht von jeweils etwa 80kg.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Lanterstraße / Autobahn A3 Abschnitt Dinslaken-Süd gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622-0 zu melden. Hierbei sind auch Fahrzeuge, die für den Transport von Metall geeignet sind von besonderem Interesse.

/cd Ref. 240822-0915

