Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (21.08.2024)verschafften sich mindestens drei bislang unbekannte Täter gegen 03:24 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle auf der Straße Auf dem Stemmingholt.

Aus dem Ladenlokal entwendeten sie hauptsächlich Tabakwaren.

Bei Eintreffen der Polizei konnten keine Personen mehr angetroffen werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel in Verbindung zu setzen (Tel.: 0281-107-0).

/cd Ref. 240821-0437

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell