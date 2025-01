Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Auto gerät in Gegenverkehr - Fahrzeuglenker gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 24.01.2025, gegen 15.00 Uhr, ist auf der L 149 in St. Blasien ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn gekommen und trotz Gegenverkehr weitergefahren. Ein 28jährige Autofahrer war auf der Landstraße in Richtung Bernau unterwegs. Einige hundert Meter nach dem dortigen Ortsausgang soll ihm mutmaßlich ein silberner Mercedes entgegengekommen sein, welcher auf seine Fahrbahn geriet. Der 28-Jährige wäre nach rechts ausgewichen und kollidierte mit neben der Fahrbahn befindlichen Sträuchern. Hierdurch wurde das Fahrzeug stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entgegenkommende Mercedesfahrer sei weiter in Richtung St. Blasien gefahren. Der Polizeiposten St. Blasien (07672 92228-0) bittet den unbekannten Beteiligten, oder mögliche Hinweisgeber, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier in Bad Säckingen (07761 934-0) Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell