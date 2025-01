Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Diebstahl aus geparktem Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 03:00 Uhr, hat ein Unbekannter in der Oberdorfstraße in Wehr-Öflingen Bargeld in geringer Höhe aus einem geparkten Pkw entwendet. Der Diebstahl wurde nach Durchsicht von Videoaufnahmen festgestellt. Der Polizeiposten Wehr ermittelt und bittet um Hinweise unter 07762 8078-0. Die Polizei bittet im Bereich Öflingen mögliche weitere Kameraaufnahmen zu sichten und Auffälligkeiten zur Anzeige zu bringen. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier in Bad Säckingen (07761 934-0) Anrufe entgegen.

