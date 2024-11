Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter setzte betrügerisch erlangte Bankdaten ein - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 23. und 24.10.2023 mit betrügerisch erlangten Bankdaten insgesamt 38 Bezahlvorgänge durchgeführt zu haben. Dabei kaufte er sich in Drogerie- und Supermärkten in der Bonner Innenstadt und Südstadt Gegenstände im geringwertigen Bereich, ließ sich Bargeld auszahlen und nutzte zur Bezahlung ein Mobiltelefon mit kontaktloser Zahlfunktion, auf dem mit zuvor durch Phishing erlangten Bankdaten ein elektronisches Zahlungsmittel bzw. eine digitale Girokarte registriert wurde.

Hierbei entstand ein Beuteschaden im höheren vierstelligen Eurobereich. Beim Aufenthalt in den Märkten und den Bezahlvorgängen wurde der Tatverdächtige von Überwachungskameras aufgenommen.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/150362 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können, erfahren Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5525753.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell