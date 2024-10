POL-BN: Bonn-Holzlar: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchdelikten

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 23.10.2024, gegen 19:00 Uhr, und dem 24.10.2024, gegen 09:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Eisdiele auf der Rhöndorfer Straße in Bad Honnef ein. Nach der Spurenlage hatten sie sich durch das gewaltsame Öffnen einer Türe Zugang in den Geschäftsraum verschafft. Hier ...

mehr