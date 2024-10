Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht weißen Transporter und Unfallzeugen

Meckenheim (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag (22.10.2024) ín Meckenheim wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 67-jährige Rollerfahrerin zur Unfallzeit gegen 08 Uhr die Bonner Straße in Fahrtrichtung der L 158. Ein weißer Transporter soll die Frau dann mit zu geringem Seitenabstand überholt haben, so dass die 67-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam und ihr Roller auf den Grünstreifen geriet. In der Folge stürzte die Frau, verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge ist es nach Auswertung der Unfallspuren nicht gekommen. Der Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Nach Zeugenaussagen hatte nach dem Unfall ein bislang unbekannter Autofahrer angehalten, um sich um die 67-Jährige zu kümmern. Dieser Zeuge war bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort und seine Personalien sind unbekannt.

Zeugen des Unfalls, die weitere Angaben zu dem flüchtigen weißen Transporter machen können und insbesondere auch der beschriebene Autofahrer werden gebeten, sich bei der Polizei unter Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

