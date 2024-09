Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Motorradfahrer und Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am späten Samstagabend (07.09.2024) kam es in der Falkenstraße in Lübeck zu einem folgenschweren Unfall. Ein abbiegender PKW stieß mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Dabei wurden Fahrer und Mitfahrerin des Krades schwer verletzt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Gegen 22:40 Uhr befuhr ein 70-jähriger Lübecker mit seinem VW Tiguan die Falkenstraße in Richtung Gustav-Radbruch-Platz. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Mann beim Abbiegen nach links in den Brückenweg mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Hierdurch wurde das Motorrad über die Einmündung hinweg gegen ein Brückengeländer geschleudert.

Der 24-jährige Fahrer der BMW erlitt schwerste Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Seine 20-jährige Mitfahrerin trug schwere Verletzungen davon und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die beiden Ostholsteiner konnten zum Unfallgeschehen keine Angaben machen. Der 70-Jährige VW-Fahrer erlitt einen leichten Schock, blieb ansonsten unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und dem Geländer beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Zur Klärung der genauen Unfallursache und des Hergangs wurde ein Unfallsachverständiger beauftragt, der noch in der Nacht am Unfallort erschienen war. Hierzu gehörte auch die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge. Das 3. Polizeirevier in Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell