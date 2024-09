Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Zeugen nach Brandstiftung in Eutin gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht zum letzten Samstag (31.08.2024) kam es in der Bahnhofstraße in Eutin zu einer Brandstiftung. Ein bislang unbekannter Täter soll vor einer Gastwirtschaft einen Motorroller in Brand gesteckt haben und dann geflüchtet sein. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Kurz vor 01:30 Uhr in der Nacht zum Samstag begab sich ein bislang unbekannter Mann mit einem Motorroller vor eine Gastwirtschaft in der Bahnhofstraße in Eutin. Zuvor sei er der Kneipe verwiesen worden. Schließlich soll der Mann den Roller direkt vor die Eingangstür gestellt und angezündet haben. Danach habe sich der Mann entfernt.

Das Feuer konnte durch eingesetzte Polizeibeamte des Polizeireviers Eutin gelöscht werden. Im Anschluss daran übernahm die Feuerwehr noch präventive Nachlöscharbeiten. Durch das Feuer wurde der Roller zerstört und der Eingangsbereich der Kneipe erheblich beschädigt. Personen, die sich in der Bar befunden hatten, konnten diese durch den Hinterausgang verlassen und blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Ob der Flüchtige auch für Schäden an den Reifen eines vor der Bar geparkten PKW Mercedes verantwortlich ist, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Vor diesem Hintergrund sucht die Kriminalpolizeistellte in Eutin nach Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder seinen Verbleib machen können. Der Mann wird als 35 - 40 Jahre alt beschrieben, er trug dunkle, kurze Haare und war bekleidet mit einem roten T-Shirt sowie einer dunklen Hose. Ferner könnte er eine dunkle Jacke getragen oder bei sich geführt haben.

Insbesondere soll kurz vor der Tat eine Frau mit dem Mann in einem Gespräch gewesen sein, indem sie ihn verbal versucht haben soll, von der Tat abzuhalten. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eutin unter der Rufnummer 04521 - 8010 oder per Email unter eutin.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

