Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Kradfahrerin

Leutenberg (ots)

Am Sonntag, gegen 17.10 Uhr befuhr die 41-jährige Fahrerin eines Motorrades die B 90 aus Richtung Leutenberg kommend in Richtung Hockeroda. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell