POL-HL: vermisste 85-jährige Lübeckerin wieder zurück

Lübeck (ots) - In der Nacht zum letzten Samstag (31.08.2024) kam es in der Bahnhofstraße in Eutin zu einer Brandstiftung. Ein bislang unbekannter Täter soll vor einer Gastwirtschaft einen Motorroller in Brand gesteckt haben und dann geflüchtet sein. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Kurz vor 01:30 Uhr in der Nacht zum Samstag begab sich ein bislang ...

mehr