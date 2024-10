Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt - Drei Unbekannte attackieren 34-Jährigen am Rheinufer

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Körperverletzungsdelikt in der Nacht zum vergangenen Samstag (19.10.2024) in Bonn-Gronau. Dabei soll ein 34-jähriger Mann von drei Unbekannten angegriffen und verletzt worden sein.

Zur Tatzeit gegen 00:48 Uhr ging der Geschädigte in Begleitung eines Zeugen am Wilhelm-Spiritus-Ufer entlang. Nachdem die beiden Männer an einer Party in einem dortigen Bootshaus vorbeigegangen waren, wurden sie nach eigenen Angaben von drei auf einer Bank sitzenden Tatverdächtigen angesprochen und in der Folge unvermittelt attackiert. Die Angreifer sollen dabei auch Bierflaschen eingesetzt haben. Letztlich flüchteten die Unbekannten, die wie folgt beschrieben werden können, in Richtung der Bonner Innenstadt.

- 180-190 cm groß, schlanke Statur, schwarze Bekleidung, zwei Täter mit kurzen blonden Haaren und ein Täter mit schwarzen Haaren, sprachen hochdeutsch ohne Dialekt/Akzent

Der 34-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in Krankenhaus gebracht werden.

Mögliche Zeugen, die insbesondere weitere Angaben zu den drei Verdächtigen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell