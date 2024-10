Polizei Bonn

POL-BN: (Textergänzung)Bonn-Beuel: Zeuge beobachtet Einbruch in Bistro und wird von mutmaßlichem Täter mit Golfschläger bedroht - 36-Jähriger in Gewahrsam genommen

Bonn (ots)

Am 22.10.2024, gegen 04:50 Uhr, machte sich ein zunächst unbekannter Mann an dem Fensterbereich eines Bistros auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel zu schaffen.

Nach dem aktuellen Sachstand schlug er eine Scheibe des Geschäftes mit einem Golfschläger ein, gelangte so in das Ladenlokal. Hier entwendete er nach den bisherigen Feststellungen vier Flaschen Schnaps aus einem Thekenregal. Ein Passant beobachtete das Geschehen und informierte über Notruf die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei. Als der beobachtete Tatverdächtige das Bistro mit seiner Beute verließ, und sich der Zeuge näherte, bedrohte er diesen mit dem mitgeführten Golfschläger.

Der alkoholisierte Beschuldigte ging dann zu einer nahegelegenen Haltestelle und stieg in eine Stadtbahn in Fahrtrichtung Innenstadt. Der der Polizei auf den Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität bekannte Beschuldigte wurde durch ein Einsatzmittel der Bonner Polizei widerstandslos gestellt und in Gewahrsam genommen. Er verfügt nach den ersten Ermittlungen über keinen festen Wohnsitz. Der Golfschläger und die entwendeten Schnapsflaschen wurden sichergestellt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls und der Bedrohung des Zeugen übernommen.

