Polizei Bonn

POL-BN: Ladendiebstahl in Bonn-Kessenich - Steakfleisch für rund 100 Euro entwendet - 43-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am 29.10.2024, gegen 19:20 Uhr, kam es in einem Supermarkt auf der Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich zu einem Ladendiebstahl.

Ein Mitarbeiter des Geschäftes hatte beobachtet, wie ein zunächst unbekannter Mann mehrere Pakete mit Steakfleisch in eine Tüte packte und anschließend den Kassenbereich des Geschäftes ohne Bezahlung verließ. Der Mitarbeiter sprach den Verdächtigen, einen 43-jährigen Mann, daraufhin an und alarmierte die Polizei. In der mitgeführten Tüte befand sich Steakfleisch im Gesamtwert von rund 130 Euro - dieses wurde an die Verantwortlichen des betroffenen Geschäftes zurückgegeben.

Der 43-Jährige, der der Polizei auf den Gebieten der Gewalt- und Eigentumskriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Nach den derzeitigen Feststellungen verfügt der Verdächtige darüber hinaus über keinen festen Wohnsitz.

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernimmt das zuständige KK 15 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell