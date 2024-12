Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Junge und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am heutigen Dienstag (10.12.) meldete ein Pkw-Fahrer bei der Polizei Rhein-Berg einen Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug und einem Kind. Da das Kind nach einem kurzen Wortwechsel davonging, sucht das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach nun nach ihm, ebenso wie nach möglichen Zeugen.

Nach eigenen Angaben befuhr der 49-jährige Pkw-Fahrer aus Bergisch Gladbach am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr mit seinem weißen Skoda die Kempener Straße in Richtung Schildgen. Kurz hinter einer Fußgängerfurt, an welcher der Fahrzeugverkehr Grünlicht gehabt habe, sei von rechts ein Junge auf die Fahrbahn getreten und mit der rechten Fahrzeugseite des Skodas zusammengestoßen. Der Skoda-Fahrer verhielt sich richtig, indem er sofort anhielt und den Jungen fragte, ob alles in Ordnung sei. Dieser gab an, dass nichts passiert sei und eilte auf die gegenüberliegende Straßenseite zu anderen Schülern. Dennoch kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass der Junge leichte Verletzungen erlitt. Da einige Passanten, darunter auch ein Fahrradfahrer, nach dem Vorfall ihre Hilfe angeboten haben, hofft die Polizei nun, diese als Zeugen ausfindig machen zu können.

Auch der Junge selbst wird gesucht. Er soll circa 12 bis 14 Jahre alt, etwa 130 bis 140 cm groß und von kräftigerer Statur sein. Er hat mittellange dunkle Haare und trug eine dunkle Winterjacke und einen Rucksack.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

