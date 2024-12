POL-RBK: Overath - Farbschmierereien auf dem Schulgelände

Leichlingen (ots) - Am gestrigen Montag (09.12.) wurde in der Zeit von circa 14:30 Uhr bis circa 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Unterberg eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen während der Abwesenheit der Bewohner die Scheibe einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Dort suchten sie nach ...

