POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bargeld bei Einbruch in Gronauer Mehrfamilienhaus entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag brachen unbekannte Täter zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Schlodderdicher Weg ein. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten der Wohnung und durchsuchten sämtliche Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe entwendet. Eine Zeugin gab zudem an, gegen 17:30 Uhr laute Geräusche aus der Wohnung des Geschädigten wahrgenommen zu haben.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Darüber hinaus bieten die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Bei Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Gespräch melden Sie sich gerne unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

