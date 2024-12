Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Montag (09.12.) wurde in der Zeit von circa 14:30 Uhr bis circa 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Unterberg eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen während der Abwesenheit der Bewohner die Scheibe einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere Schmuckstücke, deren Gesamtwert zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden konnte.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Wer sich kostenlos und unverbindlich zum Thema Einbruchschutz beraten lassen möchte, kann gerne die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de kontaktieren. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell