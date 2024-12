Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Odenthal - Diebstähle aus zwei Pkw gemeldet

Bergisch Gladbach / Odenthal (ots)

Am gestrigen Montag (09.12.) wurde die Polizei um 14:00 Uhr in die Brahmsstraße im Stadtteil Schildgen gerufen. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe eines Pkw der Marke Mercedes ein und entwendeten das Lenkrad. Die Besitzerin hatte ihren Pkw zuletzt am Vortag (08.12.) gegen 18:30 Uhr unbeschädigt auf einem Parkplatz vor ihrem Haus gesehen.

Der bei der Tat entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

In der Thomas-Mann-Straße in Odenthal wurde zudem ein weiterer Pkw beschädigt. In der Nacht zu Montag (09.12.) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr Zugang zum Innenraum eines Pkw der Marke BMW, indem sie ebenfalls eine der Fensterscheiben einschlugen.

Anschließend wurde die Abdeckung des Armaturenbrettes entfernt sowie versucht, die fest verbaute Navigationseinheit zu lösen. Vermutlich wurden die Täter jedoch bei ihrer Tat von Geräuschen aus der Nachbarschaft gestört, ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu diesen beiden Taten geben können. Wer in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell