POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Fußgänger-Ehepaar bei Unfall verletzt

Nettetal-Lobberich (ots) - Die Kripo in Dülken ermittelt zu einer Sachbeschädigung am Nettetaler Rathaus. In der Zeit zwischen Sonntag, 12.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr, hatten Unbekannte mit Steinen mehrere Scheiben der Stadtverwaltung eingeworfen. Bereits am 28. Dezember 2024 hatten Unbekannte Scheiben am Gebäude der Stadt am Doerkesplatz mit Steinen beschädigt. ...

mehr