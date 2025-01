Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Großmenge Marihuana beschlagnahmt - dringend Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Ein 30-jähriger Mann wurde am Montagmorgen, 27.01.2025, an seiner Wohnanschrift in Müllheim festgenommen. Die Kriminalpolizei Freiburg führte gegen den Mann deutscher Staatsangehörigkeit seit 2024 umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Marihuana.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 30-Jährige am Morgen des 27.01.2025 im Zuge verdeckter Maßnahmen dabei beobachtet worden, wie dieser mehrere große Taschen aus seinem Auto entlud und in seine Wohnanschrift verbrachte.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnanschrift des dringend Tatverdächtigen konnten die besagten Taschen aufgefunden werden. Darin befanden sich insgesamt rund 50 Kilogramm Marihuana mit einem geschätzten Straßenhandelswert von etwa 150.000 EUR. Außerdem konnten die Ermittlerinnen und Ermittler neben zahlreichen Beweismitteln auch eine größere Summe Bargeld auffinden und beschlagnahmen.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und am selben Tag in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

